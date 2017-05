Emergenza migranti, Clemantine Wamariya incontra alla Lumsa studenti e Ong

Incontro straordinario alla Lumsa, l'emergenza migranti raccontata dall'attivista simbolo dei diritti umani. Ong e studenti incontrano Clemantine Wamariya, storyteller americana.

Una giornata di racconti e storie inedite a tema umanitario, giovedì 4 maggio l'Università Lumsa accoglie Clemantine Wamariya. L'acclamata storyteller e attivista per i diritti umani incontrerà studenti, rappresentanti delle ONG e migranti che vivono in alcuni centri d’accoglienza della Croce Rossa di Roma. Partendo dalla sua esperienza da piccola, quando fu costretta a fuggire dal genocidio in Rwanda, suo Paese natale, Clemantine parlerà di diritti umani, di storie di migranti, di profughi, e di speranza nel futuro. Approdata negli Stati Uniti nel 2000 dopo aver trascorso otto anni in diversi campi profughi in Africa, è divenuta famosa nel 2006 per aver raccontato la sua storia ad Oprah Winfrey. Oltre ad essersi laureata all’Università di Yale, ha testimoniato le proprie vicende in diversi eventi diventando un simbolo per la lotta dei diritti umani fino ad essere nominata nel 2011 dall’ex Presidente Americano Barack Obama, nel Board del Museo dell’Olocausto a Washington.

Un'opportunità irripetibile secondo Debora Diodati, Presidente della Croce Rossa di Roma: “Credo che questa sia un’occasione per uscire dall’isolamento in cui spesso vivono i migranti che sono in attesa di capire quale sarà il loro futuro. Spesso sono visti come numeri, quanti ne sbarcano, quanti ce ne sono nei centri d’accoglienza, quanto costano e così via. Credo che si debba uscire da questo racconto e proporne un altro, che metta al centro l’umanità e le persone”.