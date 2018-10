Emergenza rifiuti, il ministro Costa assicura: “Nessun commissariamento”

Emergenza rifiuti, incontro tra il ministro dell'Ambiente Costa e il governatore della Regione Lazio Zingaretti. Costa assicura: "Nessun commisariamento, Regione, Città Metropolitana e Campidoglio saranno resposabili".

"L'intento di tutti è quello di trovare nelle leggi in vigore la soluzione - ha commentato Zingaretti - Abbiamo illustrato al ministro un'ipotesi di soluzione che giudichiamo molto positiva e innovativa anche per affrontare il tema di Roma che si basa sull'opzione di superare la scelta della termovalorizzazione nell'area di Colleferro". Questo "per individuare in quel sito un impianto moderno che trattando e rimettendo nel sistema i materiali provenienti dai Tmb - ha spiegato Zingaretti - abbassa notevolmente la quantità di conferimento e si inserisce pienamente nella cultura dell'economia circolare, per cui il rifiuto diventa non un costo ma addirittura una risorsa da rimettere nel circolo. È una soluzione molto innovativa che noi crediamo, una volta a compimento, possa essere anche risolutiva per un punto di equilibrio del sistema regionale del Lazio in chiave molto moderna e che supera un modo vecchio di gestire il ciclo dei rifiuti. È un'ipotesi di lavoro che abbiamo presentato e che riteniamo molto innovativa e credibile e che il ministro ha ascoltato nel corso dell'incontro".