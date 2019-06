Emergenza rifiuti, Legambiente a Raggi: “La discarica te la scordi”

Il presidente di Legambiente Lazio Roberto Scacchi critica la gestione dell'emergenza rifiuti da parte di Virginia Raggi e boccia il progetto della discarica a Pian dell'Olmo

“No alla discarica di Pian dell’Olmo, peraltro troppo vicina al confine con il territorio protetto di un parco regionale, a poca distanza dal Tevere e a pochi passi dal reticolo fluviale secondario che vi si immette”. In un comunicato stampa il presidente di Legambiente Lazio Roberto Scacchi si oppone con forza all'idea di fare una discarica a Pian dell'Olmo. “Se la procedura amministrativa regionale dovesse sciaguratamente dar esito positivo, il Comune di Roma dovrebbe intervenire con un dissenso reale, non a chiacchiere; dissenso da dimostrare in primo luogo con una crescita veloce della raccolta differenziata che renda chiara l'inutilità di nuove grandi discariche”, spiega Legambiente nella nota.

A essere presa di mira è anche la gestione dell'emergenza rifiuti in città, con i cumuli di spazzatura abbandonati in strada: “Basta alzare lo sguardo per rendersi conto che la situazione ritorna a precipitare, senza svuotamento dei cassoni, senza spazzamento e con una città sporca. L’amministrazione comunale di Roma, invece di Rifiuti Zero, porta la capitale all'anno Zero sui Rifiuti: non c’è un ciclo corretto, non ci sono impianti per gestirlo, non c’è da oltre quattro mesi un assessore che abbia la responsabilità politica sui rifiuti ancora in capo alla Sindaca, non c’è economia circolare, non ci sono impianti per gestire le frazioni e non ci sono neanche progetti presentati, a partire da quelli per la biodigestione anaerobica dell’umido; l’unico progetto che sta facendo il suo iter di valutazione di impatto ambientale è l’ennesima discarica”, conclude Legambiente.