Emergenza rifiuti, Salvini punge la Raggi: “A Roma gabbiani grandi come F35”

Emergenza rifiuti nella Capitale, il ministro Matteo Salvini punge la “amica-nemica” Virginia Raggi: “Strade piene di immondizia. I gabbiani di Roma sono grandi come gli F35”.

"Ci sono dei gabbiani che non sono gabbiani, sono degli F35, sono dei mostri che prosperano grazie all'immondizia nelle strade”. Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini nella diretta Facebook sul tetto del Viminale in cui rivolge un appello al Comune di Roma.

“Togliete l'immondizia dalle strade - dice Salvini – perché non se ne può più. Sono sul tetto del ministero a Roma e sono a rischio perché qui ci sono dei gabbiani che sono degli F35. Cerchiamo di schivarli ma continuo a sentire delle urla, questi ingrassano perché mangiano l'immondizia che trovano per strada".

“Se i rifiuti fossero rimossi dalle strade e non fossero lasciati lì a marcire per giorni – conclude il ministro - non ci sarebbero in giro questi esseri giganteschi, questi gabbiani che sono belli in spiaggia meno in città”.