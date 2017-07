Emergenza siccità, termina il vertice Regione-Acea. Raggi: “Incontro positivo”

Emergenza siccità, termina vertice in Campidoglio tra Acea e Regione. La multiservizi romana annuncia nel frattempo ricorso contro lo stop ai prelievi dal Lago di Bracciano, imposto dal presidente della Regione Lazio Zingaretti.

E' corsa contro il tempo per salvare la città, si chiude il primo round del vertice decisivo per le sorti di Roma. Il tavolo istituzionale, alla ricerca di una soluzione alternativa al razionamento dell'acqua, non ha portato a grandi novitò, ma si è aperto con la notizia del ricorso di Acea. La multiservizi ha infatti presentato ricorso presso il tribunale delle Acque contro l'ordinanza della Regione Lazio, che aveva disposto lo stop dei prelievi dal lago di Bracciano a partire dal 28 luglio. Il ricorso è stato notificato alla Regione, ai comuni del lago di Bracciano, ai comitati di difesa del lago e al parco naturale di Bracciano-Martignano. Presente all'incontro per la Regione Lazio l'assessore regionale alle Infrastrutture, Fabio Refrigeri, che all'uscita ha dichirato: "Lavoriamo per eliminare i disagi, abbiamo fatto una cabina di regia, credo che sia importante e che da qui a domani avremo anche possibilità migliori. Stiamo lavorando, work in progress. Da qui a domani - ha aggiunto - stiamo vagliando un po' di soluzioni di carattere sia amministrativo che tecnico. Lavoriamo per cercare di non creare disagi ai cittadini del Lazio e di Roma. Da qui a domani troveremo situazioni che possono in qualche maniera essere più confrontate".

Un leggero ottimismo che straspare anche dalle parole di Luca Lanzalone, presidente di Acea: "L'incontro è stato molto fruttuoso, il fatto stesso che ci sia stato è stato fruttuoso. Stiamo lavorando, come ha detto l'assessore Refrigeri e stiamo cercando un percorso che sia il meno impattante possibile sui cittadini. Crediamo di potercela fare. Non ho sentito il presidente Zingaretti auspicavo di vederlo questa sera. Pazienza".

Gli fa eco il sindaco Virginia Raggi, prima sostenitrice del tanto atteso vertice in Campidoglio: "L'incontro è andato bene, abbiamo raggiunto un primo risultato importante. Questa sera c'è stato un dialogo molto costruttivo tra le parti: Acea e Regione Lazio hanno raccolto il nostro invito, si sono sedute al tavolo e hanno iniziato a valutare una serie di soluzioni tecniche per tutelare i cittadini ed evitare qualunque tipo di disagio. Domani questa cabina di regia si riunirà di nuovo e mi terranno informata".