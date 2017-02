Emergenze otorino ed oculista: arriva il soccorso rapido H12

Apre al Fatebenefratelli il primo servizio attivo su Roma H12, che offre rapida assistenza ai pazienti con emergenze oculistiche o otorinolaringoiatriche.

I pazienti, ammessi al Triage con codici non prioritari(“verde” o “bianco”), anziché attendere per un tempo non prevedibile i medici di Pronto Soccorso impegnati a dare la giusta precedenza ai casi di maggiore gravità, saranno indirizzati dall’infermiere triagista, direttamente all’Ambulatorio di Oculistica o Otorinolaringoiatria. Il paziente sarà così visitato dal Medico specialista per gli opportuni controlli e quindi dimesso.

Solo alcune condizioni cliniche, concordate con i medici specialisti, daranno diritto al percorso rapido; tra queste, casi di congiuntivite, irritazione o dislocazione della lente a contatto, rinite, sinusite, presenza di corpo estraneo nell’occhio, nel naso o nell’orecchio. I Percorsi Rapidi specialistici ambulatoriali, conosciuti in ambito internazionale come “Fast Track”, saranno attivi al Fatebenefratelli - Isola Tiberina dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20. Il sabato, fino alle 14.

Un progetto ambizioso e di grande utilità, come spiegato dal Direttore dell'Unità di Pronto Soccorso dell'Ospedale, Sergio Timpone: “L’obiettivo del Percorso Rapido è quello di diminuire il sovraffollamento complessivo che si riscontra nei dipartimenti di emergenza e di ridurre i tempi di attesa dei pazienti non prioritari, con conseguente contenimento dei casi di abbandono dell’iter. Gli studi internazionali portati avanti negli ultimi 20 anni su sistemi di Fast Track ne hanno dimostrato i benefici ottenuti in questo senso, senza compromettere la qualità dell’assistenza”.

Il nuovo servizio segna un altro importante traguardo nel percorso di accoglienza e di crescita in termini di servizio al pubblico, un passo in avanti nel rilancio dello storico ospedale romano, punto di riferimento di qualità e di eccellenza per la salute del territorio regionale e non solo.