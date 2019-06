Enjoy, nuovo “black out” del car sharing Eni: servizio noleggio interrotto

Enjoy, il servizio car sharing di Eni nuovamente ko: impossibile noleggiare auto dalle 22 del 30 giugno alle 7 del 1 luglio.

Il servizio non sarà disponibile a causa di un importante aggiornamento del sistema operativo.I noleggi in corso, dovranno essere terminati entro le 22 di domenica 30 luglio in modo tale da non correre nessun tipo di probelma. Enjoy sarà di nuovo disponibile a partire dalle ore 07.00 del 1 luglio 2019.

Alla riattivazione del servizio, Eni invita i clienti a scaricare la nuova App Enjoy che verrà resa negli store digitali.