Enrico Brignano raddoppia: due nuove date al suo nuovo one-man-show

Il nuovo one-man-show di Enrico Brignano, ''Innamorato Perso'', non ha ancora debuttato ma l'attesa è così forte che alle 4 date già annunciate al Palazzo dello Sport di Roma, dal 28 al 31 dicembre, si aggiungono due nuovi appuntamenti, previsti per venerdì 4 e sabato 5 gennaio.

Lo spettacolo muove dall'assunto che non c'è niente di più bello di essere innamorati. Di sentire quell'emozione crescere dentro di sé, con le mani che sudano, le ginocchia che tremano, la salivazione azzerata e la lingua felpata. Dal momento che il medico ha escluso che questi sintomi fossero riconducibili ad una malattia, è apparso evidente che Brignano fosse in preda a un folle innamoramento. In tempi di haters, di odio social, di polemiche, di baruffe politiche e di disastri ambientali, Bignano parlando d'amore propone uno spettacolo davvero rivoluzionario.

Due ore insieme al suo pubblico, con un corpo di ballo scatenato, al ritmo di musiche originali, circondato da scene fatte di schermi su cui luci e immagini prendono forma. Due ore in cui, soprattutto, si ride di gusto.