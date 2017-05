Enrico Sciarra all'Agenzia per la Mobilità. “Una carriera frutto di impegno”

Dallo studio legale Orsini Marchisio, riceviamo e pubblichiamo.



“Con riferimento a quanto pubblicato nell’articolo del 7/4/2017 dal titolo “Atac, scontro politico sul Dg. Casaleggio&Co vuole Bruno Rota e pressa Raggi”, si precisa che il dott. Enrico Sciarra, nei 14 mesi in cui è stato distaccato in Atac, ha portato avanti per quanto di propria competenza il Piano industriale di risanamento e sviluppo che ha prodotto, tra l’altro, i seguenti risultati: su Metroferro riduzione del 14% del fenomeno dell’assenteismo, riduzioni dei costi e delle inefficienze gestionali, aumento del 4,5% delle ore di guida, diminuzione dell’80% delle ore di straordinario, aumento del 22% della produttività per turno di lavoro, aumento del 13% della produzione chilometrica, internalizzazione della manutenzione con risparmi di oltre 5 milioni di Euro all’anno, realizzazione di interventi sulla infrastruttura ferroviaria per aumentare la sicurezza e la regolarità del servizio, coordinamento e realizzazione nei tempi pianificati dei progetti per il Giubileo straordinario Il tutto ampiamente ed incontrovertibilmente documentabile dal raffronto tra i consuntivi del primo trimestre 2016 con l’anno 2015 o con i valori medi dell’anno 2015.

Pertanto la decisione di Atac di interrompere il distacco non è certo dipesa da supposti risultati negativi attribuibili all’operato del dott. Enrico Sciarra. Quest’ultimo, inoltre, non ha mai cercato sponsor politici, ma la sua carriera professionale è frutto unicamente dell’impegno, della serietà e della dedizione profusa nel lavoro svolto.

Avv. Luca V. Orsini Avv. Maurizio Marchisio”