Entra in bagno e si getta dalla finestra: muore studentessa. Ipotesi suicidio

Entrata in bagno in piena notte, è stata ritrovata senza vita giù nel cortile dopo un volo di sette piani. Muore studente americana di 20 anni.

La giovane, che condivideva un appartamento in zona Trastevere, era entrata in bagno, ma le amcihe non vedendola uscire hanno chiesto aiuto al portiere che è riuscito ad aprire la porta. La finestra del bagno era aperta e il corpo della ragazza era nel cortile. Sul posto i carabinieri della stazione Porta Portese e della VII sezione del Nucleo Investigatico via In Selci per i rilievi. L'ipotesi maggiormente accreditato al momento è il suicidio.