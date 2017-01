Escort in saldo: mezz'ora d'amore 50 euro. Colpa delle cinesi e delle milf

Mezz'ora d'amore e anche qualche minuto in più a prezzi stracciati. Se fino a qualche anno fa una escort, ovvero quelle che una volta erano normali prostitute e da quando si promuovono sul web hanno cambiato nome, partivano da 70 euro, la crisi economica e la superofferta delle orientali insieme al ritorno prepotente delle milf, fanno crollare il prezzo a 50 euro.

“E' vero ho abbassato i prezzi – racconta Andrea (il nome non è di fantasia, ndr) una ventisettenne ucraina a Roma da circa 5 anni – e questo per colpa delle ragazzine cinesi e delle “tardone” che pubblicano annunci a raffica sui siti specializzati e che fanno prezzi ridicoli. Sino alla fine dell'autunno con 70 euro chiunque poteva passare con me una sana mezzora di relax, poi ho visto che le telefonate iniziavano a diminuire e i clienti mi chiedevano subito il prezzo del classico “regalino”. Allora ho capito che qualcosa stava cambiando e che le vecchie regole non valevano più, quindi ho chiesto ad un ,io amico di fare un'indagine di mercato ed è venuto fuori che la concorrenza è talmente alta che stanno crollando le tariffe”.



Andrea, come tutte le ragazze che hanno scelto la “via breve al lavoro”, opera in perfetta solitudine e con una oliata doppia vita. Di giorno va in palestra “perché io corpo è il mio strumento di lavoro”, precisa; e dalle prime ore del pomeriggio si trasforma in una escort “intelligente” con una sapiente gestione degli annunci e un monolocale a Monteverde con ingresso indipendente, “silenzioso e discreto”, quasi fosse un ufficio. Alla prima telefonata arrivano le istruzioni con l'indirizzo esatto e che invita a chiamare solo quando si è arrivati a destinazione. A questo punto risponde alla nuova chiamata dando il civico esatto e poi si fa trovare con la porta socchiusa e pronta per stupire in lingerie di marca.



“L'epoca dei soldi facilissimi e delle ragazze che guadagnavano due tremila euro in una notte tra cene, locali e posto serata è finita – racconta – da quando è esplosa la crisi il lavoro è diminuito e sono arrivate le cinesi che con la scusa dei massaggi fanno prezzi stracciati. Non ci credete? Provate a chiamare uno dei tanti annunci dei centri massaggi e scoprirete che con 30 euro si può avere quasi tutto. Per 70, poi, le ragazze diventano due e questo tipo di richieste sono super gettonate. Infine, le cosiddette milf hanno imparato ad usare la rete grazie ai social e ora si presentano come se fossero giovanissime. Solo a Roma ne ho contate une ventina nei punti più disparati della città e che dichiarano “quasi” la loro vera età”.



Così Andrea ha preso la decisione di abbattere i prezzi: “Bastano 50 euro per togliersi lo sfizio di trenta minuti abbondanti di piacere – racconta – e da quando ho abbassato il lavoro è ripreso e sono tornata a fare i miei 5/6 clienti al giorno e così a Capodanno mi sono permessa il lusso di non lavorare. Tanto tra un anno smetto e mi apro un bel centro di bellezza e di cura per le unghie. Oltre il corpo, è l'unico settore che non conosce la crisi”.