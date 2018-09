Escrementi di topo e farmaci scaduti: chiuso minimarket dell’orrore

Escrementi di topo per terre e cibo e farmaci scaduti in vendita. Chiuso dopo controlli il minimarket dell'orrore di piazza Vittorio, zona Esquilino.

Il controllo degli agenti del commissariato di zona, diretto da Giuseppe Moschitta, ha coinvolto uno dei tanti esercizi commerciali nel settore alimentare del tutto fuori controllo, considerato che per molti piccoli esercizi igiene e conservazione del cibo sono evidentemente un optional. Ma la Asl di zona promette tempi duri per chi fa fatica a rispettare il consumatore: l'attività di bonifica avviata dagli agenti a difesa della buona tavola dei romani si protrarrà ad oltranza, costringendo chi non merita a ritirarsi dal mercato; i prodotti sequestrati verranno immediatamente distrutti, così come è avvenuto lo scorso 25 settembre, con cibo medicinali e farmaci tenuti senza autorizzazione. Per i tre titoloari, di nazionalità bengalese sono scattate le manette e la sospensione dell'attività, nonché sanzioni nel complesso superiori a 6mila euro.

La ciliegina sulla torta della giornata di controllo è stata l'arresto in flagrante di un ventenne originario del Gambia, che arrotondava i proventi delle vendite alimentari con il commercio di marjuana.