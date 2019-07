Esplode auto a gas, panico sulla Portuense: 12 macchine in sosta danneggiate

Panico su via Portunese vicino alla Nuova Fiera di Roma, esplode auto con impianto a gas. Lo scoppio danneggia 12 macchine parcheggiate vicino e ha causato un rogo di sterpaglie. Chiuso il tratto di strada dove è avvenuto l'incidente.

Un'auto con impianto a gas, parcheggiata in via Portuense, è andata a fuoco alle 13:45 vicino alla Nuova Fiera di Roma. Le fiamme hanno poi danneggiato altri dodici veicoli in sosta causando un rogo di sterpaglie. Sul posto i primi a intervenire alcuni agenti della Polizia Locale del Gruppo Marconi, in servizio di viabilità nell'area della Nuova Fiera di Roma dove si stava svolgendo un evento.

Messa in sicurezza l'area mentre i vigili del fuoco spegnevano l'incendio, è stato chiuso il tratto di strada tra viale Eiffel all'area della Fiera. Nessuno è rimasto ferito.