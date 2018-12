Esplode autocisterna in via Salaria: 2 morti. Uno è un vigile del fuoco

Morte due persone durante l'esplosione di un distributore di carburante, forse Gpl, in via Salaria, in prossimità di Borgo Quinzio, nel reatino. Nell'incendio scaturito sarebbero rimaste ferite anche 10 persone, tra cui 7 vigili del fuoco ed alcuni soccorritori.

Al momento, secondo quanto si apprende dalla Questura di Rieti, il bilancio dell'esplosione nell'area di servizio Ip di Borgo Quinzio sarebbe di 2 morti e una dozzina di feriti. Le vittime sarebbero un vigile del fuoco, in servizio nel distaccamento di Poggio Mirteto, e un uomo che al momento dell'esplosione dell'autocisterna di Gpl si trovava nei pressi del distributore. L'esplosione è stata talmente violenta che l'autocisterna insieme ad un mezzo dei vigili del fuoco sono stati sbalzati per una decina di metri finendo in una strada adiacente al distributore. Una delle vittime è stata trovata morta in un'auto che ha preso fuoco e che si trovava in questa strada.

Sul posto operativi 8 mezzi del 118 tra ambulanze e automediche, con 3 elicotteri a disposizione per il trasporto dei feriti. Un grosso dispiegamento di forze da parte della Regione Lazio, che comunica di aver allertato Centro grandi ustioni del Sant'Eugenio e i Dea di II livello della Capitale. "Tra i feriti - si legge nella nota della Regione - vi sono alcuni soccorritori del 118 con ustioni al volto. È stata istituita l'unità di crisi presso l'Ares 118 di Roma".

Ovviamente chiusa temporaneamente via Salaria, in entrambe le direzioni. tra Borgo Quinzio, nel comune di Fara in Sabina, e Borgo Santa Maria, nel comune di Montelibretti, tra le province di Rieti e Roma (dal km 38 al km 41,500).Lo comunica l'Anas, spiegando che la chiusura si è resa necessaria per garantire la sicurezza della circolazione e consentire le operazioni di soccorso.