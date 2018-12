Esplosione distributore in via Salaria: martedì i funerali del pompiere ucciso

Tragedia distributore in via Salaria: si svolgeranno domani a Rieti le esequie di Stefano Colasanti, il vigile del fuoco 50enne deceduto a causa dell'esplosione di un'autocisterna a Borgo Quinzio, il 5 dicembre scorso. Il funerale sarà celebrato alle 11:30 nella Cattedrale di Santa Maria Assunta.

Il vigile del fuoco quel giorno non era in servizio ma quando si è trovato nella zona dove c'era già stata una prima esplosione di una delle cisterne del pesante mezzo non aveva esitato ad unirsi ai primi vigili del fuoco che erano intervenuti. C'è stata poi la seconda esplosione, che l'ha ucciso ed ha ferito altri sette vigili del fuoco.