Esplosione distributore in via Salaria: tre indagati per omicidio colposo

Sono tre le persone che sono state iscritte nel registro degli indagati a seguito dell'esplosione che ha causato 2 vittime presso il distributore IP di Borgo Quinzio, nel Reatino. Lo ha rivelato il procuratore capo Lina Cusano Piro nel corso di una conferenza stampa.

L'iscrizione nel registro degli indagati delle 3 persone si è resa necessaria "per lo svolgimento di attività irripetibili", secondo quanto ha riferito la procura reatina. "La procura non ha piste in questo momento - ha spiegato ancora il procuratore. Stiamo recuperando elementi di valutazione. Certamente l'esplosione non doveva accadere. L'attività investigativa dei vigili del fuoco ci sarà da supporto". Non si esclude che sui fatti di Borgo Quinzio venga disposto, nei prossimi giorni, l'incidente probatorio.

La Procura della Repubblica di Rieti ha inoltre disposto l'autopsia per entrambe le vittime dell'esplosione del distributore di Borgo Quinzio, Stefano Colasanti e Andrea Maggi. Lo ha comunicato il sostituto procuratore Lorenzo Francia, titolare dell'inchiesta. Gli esami sono in corso presso il reparto di medicina legale dell'ospedale "San Camillo De Lellis" di Rieti.