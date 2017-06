Estate a ritmo di musica: alla Casa del Jazz torna “Summertime”

Estate a ritmo di musica, torna alla Casa del Jazz “Summertime”. Serata di apertura tra le note di docenti e allievi dei corsi Jazz Oltre.

Una rassegna estiva ormai cult di concerti all’aperto, nello splendido parco della Casa del Jazz: torna “Summertime”. Un interessante e prestigioso cartellone conferma il fermento culturale e stimolante della Casa del Jazz, punto di riferimento imprescindibile per il Jazz nella Capitale. Un cartellone che mescola star internazionali e italiane a musicisti meno conosciuti ed emergenti. Il tutto sotto il segno della assoluta qualità. In una cornice di assoluta bellezza e dalle condizioni acustiche senza eguali nella Capitale. L'apertura mercoledì 21 giugno, con ingresso libero, in occasione della "Festa della musica”, con la proiezione di "Sicily Jass - The world’s first man in jazz" di Michele Cinque, documentario su Nick La Rocca e con la Jazz oltre night, un evento straordinario con i docenti e i migliori allievi dei corsi Jazz Oltre, organizzati in collaborazione con il Conservatorio di Santa Cecilia.

Poi una serie di serate inedite con grandi ospiti, un percorso a tappe che attraverserà tutto il mese di luglio per concludersi lunedì 7 agosto. L'edizione di “Summertime” saluterà infatti gli appassionati con Ada Montellanico che, con il suo quintetto, presenterà il suo nuovo cd, “Abbey's road, omaggio a Abbey Lincoln”. Un omaggio di grande forza ed empatia, donata da una formazione atipica con un sound energico e coinvolgente, esaltato dagli arrangiamenti dal grande trombettista Giovanni Falzone. A loro si uniscono alcuni degli astri nascenti del jazz italiano: Matteo Bortone al contrabbasso, vincitore del Top Jazz 2015, Filippo Vignato al trombone, vincitore del Top Jazz 2016 e Ermanno Baron alla batteria.