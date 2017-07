Estorceva da anni denaro a madre e sorella per comprarsi cocaina: in manette

Minacciate e maltrattate per anni, le due donne hanno deciso di denunciare il loro aguzzino aver provato invano ad allontanarlo andandosene da casa.

I soldi per la cocaina non gli bastavano mai, allora li chiedeva a madre e sorella, minacciandole di morte per ottenere le cifre che gli servivano per la droga. Le due donne sono rimaste in silenzio a subire per anni, venendo aggredite verbalmente e fisicamente. Quando hanno provato ad allontanarlo andandosene di casa, l'uomo ha continuato a perseguitarle telefonicamente. Le due si sono allora viste costrette a denunciarlo alle autorità per estorsione. Sono quindi scattate le manette per il 21enne di Monteverde: dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, minacce aggravate ed estorsione.