Estorceva denaro a un anziano da un anno. In manette 19enne marocchino

Un 19enne marocchino è finito in manette per aver estorto per oltre un anno denaro a un pensionato di 71 anni.

Il giovane, residente a Santa Marinella, aveva ripetutamente minacciato l'uomo, costringendolo a versare somme sempre più alte e derubandolo di oltre mille euro. Quando la minaccia di morte non è stata rivolta alla vittima, ma a sua moglie, l'uomo ha denunciato il marocchino alle autorità.

I Carabinieri si sono appostati davanti alla casa dell'anziano, aspettando che il 19enne si presentasse per ottenere i 250 euro richiesti e lo hanno bloccato, restituendo il denaro all'uomo. Il marocchino è stato portato in carcere a Civitavecchia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.