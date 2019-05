Eur Spa: chi è Enrico Pazzali, manager venuto da Milano per risanare i conti

Enrico Pazzali è stato confermato Consigliere di Amministrazione dall'Assemblea degli azionisti di Eur Spa il 16 ottobre 2018. Fa parte del Consiglio di Amministrazione di EUR SpA dal 28 agosto 2015 e dal 4 dicembre 2015 ha assunto l'incarico di Amministratore delegato della Società.

Nasce a Milano nel 1964, è sposato e ha due figli. Laureato in Economia aziendale presso l'Università Bocconi, con specializzazione in Organizzazione del Lavoro (marzo 1990), negli anni seguenti (settembre 1993 – marzo 1995) frequenta il Master in Business Administration come parte del Bull International Management Program (École Internationale de Paris) e successivamente diversi Corsi di Strategia e Management (1994, 1999 e 2002) presso la European Business School London (EBS).

La sua attività professionale ha inizio in Bull HN Information System Italy dove esordisce come Sales Representative - Pubblica Amministrazione Locale (marzo 1990 – giugno 1992), prosegue come Account Manager – Pubblica Amministrazione Locale e Centrale (luglio 1992 – dicembre 1994) e conclude come Sales Executive (gennaio 1995 – luglio 1995).

Dall'agosto 1995 al novembre 1997 ricopre l'incarico di Retail Automation Manager alla Shell Italia SpA ed immediatamente dopo fa il suo ingresso nella Compaq SpA dove si distingue prima come Strategic Alliances Manager (dicembre 1997 – agosto 1998) e poi come Sales Manager Italia – Pubblica Amministrazione Locale (settembre 1998 – agosto 2000); per conto della stessa Società è anche membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la creazione del Bio Parco Tecnologico di Torino (1999-2000) e del COREP – Consorzio per la Ricerca e l'Educazione Permanente di Torino (1999-2000).

Nel settembre del 2000 e fino all'ottobre 2002 lavora in Omnitel Vodafone SpA in qualità di Direttore Vendite Corporate – Area Nord Est.

Dal novembre 2002 al maggio 2005 è Direttore Centrale Strategic Marketing e Business Development di Poste Italiane SpA dove nel 2004-2005 è anche Chief Marketing Officer di Gruppo e Consigliere di Amministrazione di Postecom SpA fino al giugno 2005.

Dal luglio 2005 al dicembre 2006 occupa il ruolo di Direttore Centrale Organizzazione e Personale, Patrimonio e Sistemi Informativi presso la Regione Lombardia.

Nel 2007 entra in Fiera Milano SpA dove ricopre da principio l'incarico di Direttore generale (gennaio 2007 – aprile 2009) ed in seguito di Amministratore delegato (aprile 2009 – aprile 2015). Nello stesso contesto societario assume il ruolo di membro del board di Nolostand SpA (società del Gruppo Fiera Milano). Negli stessi anni (luglio 2008 – settembre 2009) è anche Consigliere d'Amministrazione della Sogei SpA e membro del Comitato di controllo della Società.

Dal maggio 2013 è Vice President for Strategy di EMECA - European Major Exhibition Centres Association, l'associazione che riunisce i 22 più importanti centri espositivi in Europa.

Nel corso degli anni ricopre anche il ruolo di: docente di Gestione dei Sistemi Informativi (Master di 2° livello in Gestione Integrata della Filiera Logistica e Produttiva); di docente di un ciclo seminariale di lezioni presso l'ASERI – Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell'Università Cattolica; di relatore di corsi universitari e convegni sui temi del settore informatico e delle TLC (Sole 24 Ore SAP Forum Università Cattolica); di Senior Manager sul progetto di Talent Academy, sponsorizzato da Vodafone, per la formazione di 12 neolaureati inseriti in un Master di preparazione al mondo del lavoro; docente del Corso di Laurea Magistrale in Promozione e Management della Cultura e del Turismo, Struttura e attori della filiera del turismo – Settore Fieristico-congressuale per IULM.

Enrico Pazzali è anche Membro del Consiglio di Giunta di Assoimmobiliare e del Consiglio Direttivo e di Giunta di Federculture.