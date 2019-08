Euro 2020 a Roma, bando da 5 milioni di euro per sicurezza dell'area per i fan

Europei di calcio 2020 a Roma, indetto un bando da quasi 5 milioni di euro per l'assegnazione dell'appalto per la gestione della sicurezza della Fan Zone, l'area dedicata ai tifosi.

È indetta la gara, svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione Tuttogare, per l’affidamento di un accordo quadro con un unico operatore economico avente ad oggetto l’erogazione dei servizi per la realizzazione e la gestione “chiavi in mano” di parte delle attività inerenti l’Host City Concept per l’evento UEFA EURO 2020 in programma a Roma dall’11 giugno al 12 luglio 2020.

Il contratto avrà la durata di un anno dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro e verrà stipulato mediante il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L’impegno dei fondi complessivo ammonta a € 4.903.817,00.

Per espletare le attività connesse alla manifestazione, propedeutiche alla sua realizzazione, su impulso del Commissario Straordinario UEFA EURO 2020 Daniele Frongia, si è valutato dunque necessario reperire sul mercato un Local Operator che si occupi della redazione del piano di Safety & Security relativo all'area della Fan Zone, compreso il Football Village e il Media Center, dell’allestimento, gestione e vigilanza delle suddette aree e della successiva gestione degli eventi di avvicinamento, del rapporto con gli sponsor e della redazione del documento denominato Host City Concept.

“Si procede con l’individuazione di un Local Operator per organizzare un incredibile mese di eventi che animeranno tutta la città e, per favorire la massima partecipazione e garantire i migliori requisiti, si è indetta una procedura aperta, adeguata a criteri di selezione più ampi ed articolati. È un’importantissima opportunità per gli operatori del settore che, come le città ospitanti, potranno beneficiare di una visibilità a livello internazionale con importanti ricadute in termini mediatici e turistici per la città”, dichiara l’assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia.