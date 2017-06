Eutelsat 172B in orbita: è il primo satellite ad energia elettrica

Il satellite Eutelsat 172B in volo, viaggio attraverso lo spazio totalmente elettrico.

L'ultima creazione di Eutelsat Communications è stato lanciato con successo, dalla piattaforma di Kourou, nello spazio a bordo di un razzo Ariane 5. L'innovativo satellite Eutelsat 172B, costruito da Airbus, incrementerà le prestazioni orbitali e la copertura sull'Asia-Pacifico per la connettività in volo, i servizi governativi e il mercato dei dati. La vera rivoluzione è però che il satellite “high power” si muove grazie a motori elettrici alimentati da pannelli solari, eliminando quindi i vecchi carburanti chimici. L’entrata in servizio del nuovo satellite Eutelsat è prevista nel quarto trimestre del 2017. Sarà collocato in una posizione strategica per la copertura della regione Asia-Pacifico, dall’Alaska fino all’Australia, in sostituzione di Eutelsat 172A, che proseguirà il suo servizio commerciale su un’altra posizione orbitale. Eutelsat 172B dispone inoltre di un innovativo payload multifunzionale in banda Ku, in grado di fornire 1.8 Gbps di capacità trasmissiva per servizi destinati ad una delle rotte aeree maggiormente in crescita al mondo. La regione Asia-Pacifico rappresenta infatti una grande opportunità per i servizi di connettività e intrattenimento in volo, con oltre 8.000 aeromobili in arrivo entro il 2034.