Evade dai domiciliari per scappare dalla moglie: arrestato 25enne

Evade dai domiciliari per scappare dalla moglie, arrestato un 25enne ecuadoregno.

"Non ne posso più, riportatemi in carcere". E' la singolare richiesta che gli agenti della Polizia si sono sentiti fare dall'uomo, un 25enne ecuadoregno, ai domiciliari nel suo appartamento di via di Torrenova. Quando i poliziotti, intervenuti per la segnalazione di una lite in famiglia, sono entrati in casa, hanno infatti trovato una donna in lacrime che ha raccontato loro di essere stata aggredita dal marito. Il giovani ha così provato a giustificarsi, affermando che la causa di tutto era lo stress accumulato dalla coabitazione forzata con la moglie. Scoperto che gli agenti non avrebbero potuto esaudire il suo desiderio, l'ecuadoregno è uscito dalla porta di casa ed è sceso in strada, dove è stato puntualmente arrestato per evasione da una pattuglia.