Evento annullato e nessun rimborso. “Dinner in the sky” multato dall'Antitrust

Evento annullato e nessun rimborso per gli utenti, “Dinner in the sky” multato dall'Antitrust.

Ancora guai per la società “Dinner in the sky”, che da anni organizza cene, pranzi o cocktail consumati su una piattaforma sospesa nel vuoto a 50 metri d’altezza. Un vento che sarebbe dovuto arrivare anche a Roma nel periodo tra il 15 settembre ed il 2 ottobre 2016, poi posticipato al maggio 2017, ma che non ha mai visto la luce, nonostante la collocazione con grande anticipo dei biglietti al pubblico. Gli organizzatori hanno infatti venduto agli utenti i biglietti per una manifestazione poi annullata, senza restituire un solo euro di quanto pagato dai cittadini. L’Antitrust, accogliendo un ricorso del Codacons, ha così sanzionato la società per pratiche commerciali scorrette con una multa dai 80mila euro.

Proprio a seguito della decisione dell’Antitrust, che accerta il comportamento illecito a danno degli utenti, il Codacons ha pubblicato sul proprio sito la diffida attraverso la quale i cittadini possessori di biglietti “Dinner in the sky” possono intimare agli organizzatori il rimborso di quanto pagato. In caso di rifiuto da parte della società, prevista una class action da parte dell’associazione dei consumatori.