“Fake news del Pd”, ma sbaglia foto e rimuove il post. Gaffe del 5S Diaco

"Il Pd mente", ma sbaglia la foto del Cinema Apollo, pubblicando quello di Forlì, e cancella il post Facebook. L'ultima gaffe firmata dal consigliere grillino Daniele Diaco finisce nel mirino del Pd capitolino.

A scoprire lo scivolone i due consiglieri Marco Palumbo e Sara Lilli, che non perdono occasione per lo sfottò politico e sottolineare lo stato di confusione del rivale. Nel post, immaortalato prima di essere rimosso, si leggeva: "Altro che fondi persi: gli 800mila euro stanziati nel previsionale 2019 per la messa in sicurezza e la bonifica della struttura sono lì a testimoniarlo concretamente. Con buona pace dei dem, rimuoveremo l`amianto da un edificio acquisito durante la gestione Veltroni"

"Alle accuse di un Diaco sempre più in confusione - replicano in coro Palumbo e Lilli - rispondiamo con la lettera del vicedirettore generale Roberto Botta in cui si sollecita l`amministrazione a indire le gare per la manutenzione straordinaria del Cinema Apollo entro l`anno, pena la decadenza del finanziamento di 1 milione di euro inserito in assestamento"