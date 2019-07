Falsi immigrati, al Municipio V FdI va all'attacco: “Responsabilità politiche”

Falsi permessi di soggiorno per immigrati, bufera al Municipio V. I consiglieri municipali di Fratelli d'Italia all'attacco: “Pesanti responsabilità politiche”.

“Mentre la Guardia di Finanza sta smascherando un sistema di corruzione sui falsi permessi di soggiorno, soprattutto nel Municipio V, ribadiamo la nostra denuncia: ci sono pesanti responsabilità politiche da parte delle amministrazioni comunali e municipali. Non è un caso che su questo quadrante alcuni furbetti di nazionalità bangladese, avevano collocato la loro attività criminale, finalizzata a favorire la permanenza illegale sul territorio italiano, per lo più di propri connazionali”, denunciano in una nota Fabio Sabbatani Schiuma e Christian Belluzzo, rispettivamente capogruppo e vice di Fratelli d'Italia nel Municipio V.

“Nel Municipio V – continuano – non ci sono controlli sulle loro attività, gli si concede tutto, palestre per pregare, spazi sociali, moschee abusive, minimarket, frutterie e autolavaggi in numero spropositato. C'è poi una lentezza esasperante anche nel dare seguito ai verbali della Polizia Municipale quando effettua i controlli. Insomma, una vera e propria invasione, tollerata dalla politica, che a nostro avviso ha pesantissime responsabilità”.