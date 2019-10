Falsi invalidi chiedevano l'elemosina ai turisti di San Pietro: denunciati

Falsi invalidi chiedevano l'elemosina ai fedeli ed ai turisti in visita a San Pietro: i carabinieri pizzicano i “maghi” della truffa e li denunciano per accattonaggio molesto.

A finire nei guai sono state due donne, una cittadina romena di 56 anni nella Capitale senza fissa dimora e una cittadina bosniaca di 48 anni domiciliata a Roma, e un cittadino romeno di 47 anni, anche lui senza fissa dimora, tutti già conosciuti alle forze dell’ordine.

Nei confronti dei “falsi invalidi”, inoltre, i Carabinieri hanno fatto scattare le relative sanzioni per la violazione del divieto stazionamento, con contestuale ordine allontanamento per 48 ore dall’area di San Pietro, per complessivi 300 euro: con le loro condotte, infatti, i tre stavano intralciando la circolazione di cittadini e turisti limitando la libera fruibilità dell’area “Unesco”.