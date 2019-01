Far West Magliana: spari davanti ad un asilo. Un uomo ferito alla testa

Agguato a colpi di pistola davanti ad un asilo. La Magliana si trasforma in Far West: esplosi dai 3 ai 5 colpi contro un uomo, a bordo di un'auto, e la sua compagna.

L'uomo, un 34enne con precedenti che vanno dall'usura all'estorsione passando per dorga e detenzione abusiva di armi, aveva appena accompagnato uno dei figli a scuola, quando è stato avvicinato da una moto e il conducente, casco nero in testa, che ha aperto il fuoco. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo in seguito alle ferite alla testa. Lievemente ferita la compagna, ma non in pericolo di vita, raggiunta da un proiettile all'inguine. Dalle prime indagini della quadra mobile della questura di Roma, l'uomo sarebbe sottoposto a sorveglianza speciale dalle forze dell'ordine.

In corso i rilievi sull'auto della Polizia scientifica.

"Ho incontrato pochi minuti prima dell'agguato il papà rimasto ferito e la sua compagna mentre accompagnavano i due figli al nido. Poi sono andato via e solo ora abbiamo saputo cosa è successo - racconta il papà di uno dei bambini che frequentano il nido Mais e Girasole, teatro della sparatoria di giovedì mattina - Da quello che ci hanno raccontato i bambini fortunatamente non si sono accorti di nulla e sono rimasti nella struttura. Conoscevo la vittima di vista - ha aggiunto - frequentando i nostri figli lo stesso nido, ci siamo visti più di una volta. Mai avrei potuto immaginare unacosa del genere".