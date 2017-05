Farmaci a base di cannabis, Antea: "Passo in avanti per terapia del dolore"

"La regolamentazione della cannabis a scopo terapeutico rappresenta l'ennesimo e importantissimo passo avanti della Regione Lazio nella tutela delle persone. I farmaci e i preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi andranno ad integrare le terapie attualmente in uso permettendo di garantire ai pazienti che soffrono un ulteriore strumento per lenire i dolori e migliorare la loro qualità di vita”, dichiara Giuseppe Casale, coordinatore sanitario hospice Antea.



E aggiunge: “Il decreto rende effettiva nella Regione Lazio la normativa nazionale, facilitando l'accesso ai farmaci e ponendo il Lazio come modello in tema di utilizzo dei cannabinoidi a scopo terapeutico esempio che, mi auguro, possa essere seguito da altre Regioni. È di importanza fondamentale che le istituzioni permettano ai pazienti di accedere a tutti gli strumenti dotati di solide basi scientifiche che possano aiutarli a migliorare la qualità della loro vita”.