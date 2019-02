Ferito durante una sparatoria all'Axa, possible svolta nelle indagini sull'agguato al giovane nuotatore Manuel Bortuzzo. Trovata, a pochi metri dal luogo dell'incidente, la possibile arma del delitto.

Vicino al pub di piazza Eschilo all'Axa è infatti stata trovata una pistola, sulla quale la polizia sta conducendo degli esami. Arma e proiettili saranno passati in esame per verificare se si tratta davvero della pistola usata per sparare al giovane, e se ci sono impronte digitali.