Eur, quattro minorenni rom a bordo di un'auto rubata: alla guida un 15enne

La Polizia dell'Eur si è insospettita quando ha visto un ragazzo molto giovane alla guida di un'auto che trasportava altri tre ragazzini e ha deciso di seguire la macchina per effettuare un controllo. I giovani fermati avevano 12, 14, 15 e 16 anni appena ed erano residenti del campo nomadi di Castel Romano.

Alla guida c'era il 15enne, che è risultato avere precedenti proprio nell'ambito di furti d'auto ed essere uscito da poco dal centro di prima accoglienza di Roma Virginia Agnelli. Alla loro vettura era stata sostituita la targa con una straniera non censita dalla banca dati, mentre la carrozzeria corrispondeva a quella di un'auto rubata l'11 settembre. Quando sono stati bloccati, i quatto stavano viaggiando in via Cristoforo Colombo, una zona dove negli scorsi mesi sono scomparse diverse automobili.

Il ragazzino alla guida è stato sottoposto a fermo per ricettazione e denunciato assieme agli altri 3 occupanti della macchina, che però sono stati rimessi in libertà. All'interno del mezzo sono stati trovati diversi attrezzi da scasso, sequestrati dagli agenti. Il 15enne è stato immediatamente condotto al centro di prima accoglienza, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente.