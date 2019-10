Fermato con 39mila dosi di hashish nella borsa: ai domiciliari grazie al papà

Sorpreso con 39mila dosi di hashish, dieci panetti in tutto per quattro chili e mezzo, in una borsa di vimini: arrestato dalla Guardia di Finanza F.L., 19enne romano. Aveva in casa anche marijuana, un bilancino di precisione e un coltello per tagliare la sostanza.

Lo spacciatore è stato condannato ai domiciliari con il “beneplacito” del padre, chiamato in aula dal giudice per dare il proprio consenso a far scontare la detenzione nell'abitazione a Ciampino dove vive insieme alla moglie e mamma del ragazzo. Un giovanissimo incensurato e già "inserito in ambiente malavitoso", secondo il giudice, che avrebbe preso la droga proprio mercoledì in zona Tiburtino per custodirla, forse venderla, in cambio di una somma data come acconto. I finanzieri lo hanno sorpreso con il carico in un consueto posto di blocco in via Sacco e Vanzetti, trovandogli l'hashish e il resto in casa.