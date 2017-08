Fermato dopo minacce alla fidanzata. Scoperte in casa armi, hashish e cocaina

Fermato dopo lite con la fidanzata e minacce. Scoperte in casa due pistole illegali: arrestato.

L'uomo, A. E. di 38 anni, si era presentato sul posto di lavoro di lei, armato di una spranga di ferro. L'uomo è prima stato fermato dai colleghi della donna, poi dalla polizia. In un box, adibito a magazzino per un'attività in comune con il fratello, il ritrovamento delle due armi e delle cartucce, due revolver calibro 38. Al termine delle operazioni i due fratelli sono stati arrestati per detenzione illegale di armi; per A.E. è scattata anche la denuncia per minacce nei confronti della compagna. Sono in corso verifiche da parte degli investigatori circa la provenienza e l’eventuale utilizzo delle armi in reati.