Ferrari, Lamborghini, e Mercedez: l'app per diventare piloti di auto da corsa

di Matteo Maggi*

L'app per chi ha sempre desiderato diventare pilota di auto da corsa, ma si dedicato ad altro nella vita. Con Real Racing 3 brucia i pneumatici di oltre 140 veicoli curati in ogni dettaglio come Ford, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin e Mercedes-Benz su 17 tracciati reali in tutto il mondo.

Real Racing 3 è, secondo gli esperti, la migliore App per iOS e Android nella categoria corse. Con automobili vere e una grafica impressionante, fornisce la più realistica esperienza di guida disponibile su un device touch screen.

Le opzioni di controllo sono molteplici, dai classici tasti visibili sullo schermo, al “tilting” del dispositivo per sterzare. Se le prime volte che giocate siete preoccupati della difficoltà al volante, potete lasciare attivi i controlli alla guida come l’assistenza di sterzata e di frenata, ma diventando esperti potete disattivarli e fare esclusivo affidamento sulle vostre capacità di guida.

All’avvio di Real Racing 3 sarete automaticamente qualificati per le serie Pure Stock Challenge e Road Car International, entrambe le quali hanno varie tipologie di gare nelle quali si può competere: coppe, gare ad eliminazione, sfide tesa a testa ed anche “drag races”.

Per qualificarvi e partecipare alle serie successive avete necessariamente bisogno di vincere e guadagnare punti fama con i quali potete modificare o acquistare automobili più potenti come Mercedes-Benz, Aston Martin, Ferrari e Lamborghini. Modificando le vetture, aumentandone la cilindrata del motore, installando un cambio più veloce o un treno gomme più performante, avrete un vantaggio competitivo nelle gare successive.

Per concludere, Real Racing 3 è l’App perfetta sia per coloro che amano i motori e le sfide sul circuito, sia per chi vuole semplicemente trovare una soluzione alla noia da spiaggia sotto l’ombrellone.

*esperto informatico Ns12 Spa