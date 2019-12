Ferrovia Roma Nord, treni cancellati: pendolari all'assalto di Regione ed Atac

Caos e delirio sulla ferrovia Roma Nord, la Roma-Civita Castellana-Viterbo. L'odissea dei pendolari continua: nonostante la manifestazione di due settimane fa, negli ultimi quattro giorni ben 79 treni soppressi sulla tratta e disabili lasciati a terra alla stazione Flaminio. La protesta si infiamma: pronto l'assalto a Regione Lazio ed Atac.

Il “tabellino” recita: 33 treni soppressi lunedì 2 dicembre, 8 martedì, 27 mercoledì fino agli 11 di oggi, giovedì 5 dicembre. “L'ennesima vergogna italiana, sulle spalle del pendolare e del contribuente” la definisce il Comitato Pendolari FRN. Il rischio chiusura della ferrovia non è ancora stato scongiurato ma il dramma su una delle tratte ferroviarie più disastrate del Lazio non si placa, “una ecatombe – continuano i pendolari – di cui qualcuno in Regione Lazio e in Atac deve essere responsabile”.

Ecatombe che, dopo la manifestazione che il Comitato ha svolto in piazza del Popolo il 16 novembre, ha trovato l'apice in questa prima settimana di dicembre, una vera settimana di passione. Ecco l'elenco di tutti i treni soppressi negli ultimi quattro giorni, lista inviata dai pendolari anche in Regione Lazio:

Lunedì 02/12/2019

Extraurbani soppressi: 709 (intera tratta), 711 (intera tratta), 700 (cancellato tra Piazzale Flaminio e Montebello), 704 (intera tratta). Urbani soppressi: da Piazzale Flaminio 05:55, 07:10, 10:05, 11:35, 12:15, 12:35, 13:50, 19:40, 20:10, 20:40, 21:00, 21:40, 22:00, 22:30; da Montebello 06:25, 07:27, 07:40, 10:35, 12:05, 12:45, 13:05, 14:20, 20:10, 20:40, 21:10, 21:30, 22:10, 22:30, 23:00.

Martedì 03/12/2019

Extraurbani soppressi: 709 (cancellato tra Montebello e Piazzale Flaminio), 700 (cancellato tra Piazzale Flaminio e Montebello). Urbani soppressi: da Piazzale Flaminio 05:55, 06:57, 19:40; da Montebello 06:25, 07:27, 20:10.

Mercoledì 04/12/2019

Extraurbani soppressi: 711 (intera tratta), 709 (cancellato tra Montebello e Piazzale Flaminio), 303 (intera tratta), 304 (intera tratta), 700 (cancellato tra Piazzale Flaminio e Montebello). Urbani soppressi: da Piazzale Flaminio 05:55, 06:50, 10:05, 12:15, 13:50, 15:10, 16:10, 18:20, 20:40, 21:20, 22:30; da Montebello 06:17, 07:20, 10:35, 12:45, 14:20, 15:40, 16:40, 19:00, 21:10, 21:50, 23:00.

Giovedì 05/12/2019

Extraurbani soppressi: 711 (Catalano ore 7.50 - Roma ore 9.39). Urbani soppressi: 4 (Roma 5.35-Montebello 5.57), 3 (Montebello 6.05-Roma 6.27), 8 (Roma 5.55-Montebello 6.17), 7 (Montebello 6.25-Roma 6.47), 20 (Roma 6.57-Montebello 7.19), 19 (Montebello 7.27-Roma 7.49), 24 (Roma 7.20-Montebello 7.42), 23 (Montebello 7.50-Roma 8.12, da Flaminio ore 10.05-11.05, da Montebello ore 10.35-11.35.

Come detto la protesta dei pendolari non si ferma: mercoledì 11 dicembre è in programma l'assalto alla Regione Lazio. “Ricordiamo a tutti - scrive il Comitato - che l'11 dicembre alle ore 11 saremo negli uffici e sotto la sede della Regione Lazio ci sarà la manifestazione congiunta dei comitati Roma-Nord e Roma-Lido per chiedere a gran voce il rispetto dei diritti di chi viaggia con le nostre ferrovie. Un servizio pubblico indegno e profumatamente pagato dalla Regione Lazio ad Atac con circa 90 (NOVANTA) milioni di euro. Un vero scandalo sul quale nessuna procura, più volte sollecitata da questo comitato, indaga”.





E come se già non bastasse il caos generati dall'infinità di treni cancellati, spunta anche il problema per i passeggeri disabili. Giovedì mattina alla stazione Flaminio un signore in sedia a rotelle è rimasto a terra perché non è riuscito a salire su uno dei, pochi, treni in partenza dalla stazione vedendosi così impossibilitato a tornare a casa. “Sarebbe bastata una stazione a norma, con treni a norma, con persone dotate di un minimo di 'umanità' per poter permettere a questo utente di usufruire del servizio – conclude il Comitato Pendolari FRN –. E invece è rimasto a terra, in attesa forse di un altro treno e di qualcuno compassionevole che lo prenda di peso per farlo salire”.