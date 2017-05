Festa all'Accademia di Romania, concerto di gala per omaggiare Dino Lipatti

L'accademia di Romania si veste a festa, concerto di gala per omaggiare Dino Lipatti.

Arriva il centenario della morte dello storico musicista, icona della cultura romena. Per l'occasione assume ancora più significato il Concorso Internazionale di Musica per i Giovani, quest'anno in un edizione più ricca ed esplosiva. Il concorso si concluderà infatti con un Concerto di gala dei vincitori, che avrà luogo nella sala concerti nell'Accademia di Romania. I migliori talenti giovani saranno premiati, ed avranno l'occasione di omaggiare il celebre pianista romeno.