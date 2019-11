Festa dell'albero, querce e ciliegi al centro di Roma: Municipio I più “green”

Festa dell'albero 2019, giovedì al centro di Roma si piantano 5 nuove querce all'interno dell'Istituto Comprensivo Elsa Morante di Testaccio e 6 ciliegi in piazza Bainsizza.

“In occasione della Festa dell’albero domani nel nostro Municipio pianteremo 11 nuovi alberi – scrive in una nota la presidente del Municipio I, Sabrina Alfonsi –. Alle ore 10,30 presso il plesso Cattaneo dell'istituto Comprensivo Elsa Morante di Testaccio insieme all’Assessore alla Scuola Giovanni Figà-Talamanca pianteremo un filare di 5 querce, che saranno il primo passo per la riqualificazione degli spazi esterni della scuola con l’idea di unire alla cura dell'esistente, anche una visione del futuro. Alle 11.30, insieme all’Assessore all’Ambiente Anna Vincenzoni, sarò presente in Piazza Bainsizza per la piantumazione di 6 nuovi ciliegi, per la quale ci onoreremo della preziosa collaborazione del gruppo di giardinaggio “Piantiamola” del Centro Diurno di Via Monte Santo che promuove attività socializzanti per persone con disagi psichici che adotteranno e cureranno uno di questi ciliegi. La festa nell’area verde di Piazza Bainsizza, da due anni gestita dal Municipio e per la quale abbiamo recentemente iniziato i lavori per la realizzazione del sistema di irrigazione, sarà accompagnata inoltre dall’Orchestra Improvvisata 'Ritmo e Percussioni con segni', che vede protagonisti sempre i pazienti del Centro, e dalla Banda della Polizia Locale”.