Festa del Cinema:allarme bilancio. Campana a morto per la creatura di Veltroni

La Fondazione Cinema per Roma non ha più fondi per superare ulteriori perdite.

Il bilancio 2016 si chiude con un sostanziale pareggio e soltanto grazie all'utilizzo del Fondo Rischi per un importo di euro 352.364. A lanciare l'allarme è il collegio sindacale che sottolinea come il festival del cinema della Capitale quest'anno rischi grosso.

I soci hanno capito l'azzardo del progetto già da tempo e lo dimostra il calo negli investimenti della Camera di Commercio che da 793 mila euro del 2016 ha ridotto il suo apporto a 100 mila euro per il 2017.

Nel board della Fondazione siedono il Campidoglio, la Regione Lazio, la Camera di Commercio, la Fondazione Musica per Roma e l'Istituto Luce. Nomi importanti che però non possono garantire la salvezza della Festa del Cinema se questa per sopravvivere non può prescindere dalle risorse pubbliche.

L'utile di esercizio l'anno scorso è stato pari ad appena 2.298 euro, una cifra irrisoria se si considera che il valore della produzione si aggira attorno ai 6,2 milioni di euro.

Il collegio sindacale ritiene imprescindibile che la Fondazione intraprenda "un percorso di ristrutturazione anche a livello organizzativo tale da permettere il raggiungimento di un necessario equilibrio economico e finanziario” nella nuova edizione.