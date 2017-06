Festa della Musica, Campidoglio annuncia flash mob sulle note di “Volare”

Festa della Musica, il Campidoglio annuncia flash mob sulle note di “Volare”.

E' la maxi iniziativa pensata dal sindaco Virginia Raggi, che, in occasione della sera del 21 giugno, invita i partecipanti ad intonare la celebre canzone di Domenico Modugno. Un modo per cucire tutti gli eventi che si svolgeranno in città, dove, chiunque vorrà, potrà organizzare uno spettacolo musicale la sera del 21 giugno. “Questa festa è nata nel 1982 a Parigi e in questo modo Roma accoglie e rafforza lo spirito della prima festa in Francia lanciata dall'allora ministro della Cultura Jack Lang: permettere alla musica di invadere tutte le strade, dalla periferia al centro”, ha dichiarato la Raggi, presentando l'iniziativa ai Musei Capitolini. “Alle 21.21, l'orario non si può dimenticare, tutti dovranno intonare 'Volare' - ha aggiunto – sarà un modo per ricucire questo evento che di fatto è composto da mille eventi singoli”. Il vicesindaco Luca Bergamo e la presidente della commissione Cultura Eleonora Guadagno hanno annunciato anche l'esibizione di alcuni artisti di cartello dal vivo, senza però anticiparne i nomi.