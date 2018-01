Festa dell'Epifania, cortei ed eventi per la città: il piano-bus del weekend

Corse, eventi e cortei, Roma festeggia l'Epifania e il centro storico rischia la paralisi. Per il weekend del 6 gennaio entra in vigore un piano bus apposito, con deviazioni o brevi stop in programma.

Già dalla mattina del 6, ore 10, è atteso il corteo storico "Viva la Befana", che da largo Giovanni XXIII attraverserà via della Conciliazione e arriverà a piazza San Pietro.

A Cinecittà, dalle 9.30, si svolgerà poi la corsa podistica "Corri per la befana", con partenza e arrivo in via Lemonia e percorso lungo circonvallazione Tuscolana, via Tuscolana, via delle Capannelle, via Appia nuova e viale Appio Claudio. Fino al termine della manifestazione deviate le linee di bus. Pedonalizzate dalle 8 alle 19 via delle Cave di Pietralata e largo Beltramelli, tra via Galantara e via Cupra, con deviazione delle linee di bus.

Infine domenica, dalle 15 alle 19, un corteo sfilerà da piazza Asti a via Acca Larenzia percorrendo via Evandro. Anche in questo caso sono previste deviazioni o brevi stop per le linee di bus.