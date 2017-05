Festa dell'Europa, l'Ambasciata di Romania celebra l'evento alla Lumsa

Festa dell'Europa, l'Ambascia di Roma celebra il legame ai valori e alle tradizioni comuni. Alla Lumsa interviene l'ambasciatore, George Bologan.

L’incontro straordinario, in programma il 18 maggio, fa parte di una serie di iniziative dedicate ai giovani, organizzate dall'Ambasciata di Romania in Italia su temi di attualità a livello europeo e internazionale. L'ambasciatore George Bologan terrà infatti una conferenza presso il Dipartimento di Scienze Politiche presso l'Università LUMSA di Roma. L’ambasciatore romeno in Italia ha messo in evidenza che "l'unica alternativa al populismo spicciolo che macina oggigiorno gli ideali europei è la cultura, la sola a essere capace di offrirci dignità e di contrapporsi ai crescenti nazionalismi ed egoismi”. George Bologan ha inoltre presentato il ruolo dell’élite intellettuale romena per la mobilità delle idee nel periodo moderno della storia europea, rilevando i suoi legami con i promotori dei movimenti europei nell’Europa Occidentale. In un momento segnato da sfide senza precedenti in tutta l’Europa e nel mondo, promuovere una cultura positiva e comunicare i vantaggi dell’Unione Europea possono svolgere un ruolo decisivo per aumentare la fiducia dei cittadini nel progetto europeo. A questo proposito, l'ambasciatore George Bologan ha evidenziato gli effetti positivi che la Romania ha riscontrato dalla sua adesione all’UE e l’impegno del paese agli sforzi congiunti per un’Europa unita e coesa, capace di difendere i propri principi e valori.

L’ambasciatore della Romania in Italia ha inoltre partecipato alla tavola rotonda “I Trattati di Rome e il futuro dell’Europa”, organizzata dall’Istituto Centrale per i beni sonori ed audiovisivi in occasione della Festa dell’Europa, insieme a Pier Ferdinando Casini, Presidente della Commissione Esteri del Senato; Beatrice Covassi, Capo della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia; Umberto Leanza, Vice Presidente della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale; Pietro Calamia, Ambasciatore e Maria Grazia Melchionni, Direttore della Rivista di Studi Politici Internazionali. Nel suo intervento, l’ambasciatore Bologan ha messo l’accento sull’importanza della comunicazione nello spazio pubblico e sulla responsabilità individuale di ciascuno per le scelte proprie - a favore o contro l’Europa. Ha affermato che è fondamentale un sentimento comune dell’identità europea, che parta dai simboli Europei e che sia condiviso da almeno alcuni milioni di cittadini da tutti gli stati membri UE.