Festival hippie, è Woodstock mania: i figli dei fiori invadono la Garbatella

Più di 200 fra artigiani, musicisti, ballerine, acrobati, operatori olistici, trampolieri pronti a farvi rivivere le atmosfere frizzanti dei figli dei fiori: alla Garbatella esplode la Woodstock mania con il festival hippie. Domenica 13 ottobre dalle 11.30 la musica e le atmosfere anni '60 e '70 invadono il Circolo degli Illuminati.

Ci saranno 60 espositori di artigianato artistico provenienti da tutta Italia. Molti degli stilisti e artigiani presenti lancieranno apposite collezioni Boho-Chic per l’evento, dando la possibilità ai giovani di sfoggiare il loro animo bohémieno: vestiti lunghi e dalle forme sinuose, collane appariscenti e vistose, corone di fiori per la testa e occhiali rigorosamente rotondi a specchio,accessori vistosi in stile gipsy con pietre come il turchese, e bracciali rigidi tintinnanti. Tra i classici outfit in vendita si potranno trovare: i crop top, gli shorts di jeans a vita alta; le maxi mantelle, le canotte accompagnate da giacche con le frange, vestitini in pizzo bianco e copricapi piumati. Non mancheranno anche: cristalli, profumatori per ambienti e brucia essenze realizzati in cera di soia con inclusioni di fiori bacche hand made, candle tarts da sciogliere nel brucia essenze o per profumare cassetti; prodotti ecobio per il corpo come saponi, detergenti, creme, oli.

Inoltre ci saranno 10 ore no stop di spettacoli, show e concerti. Fra i protagonisti più attesi la Shape Company che promette a tutti di lasciare a bocca aperta, accompagnati da splendide musiche si esibiranno in numeri mozzafiato di acrobazia, verticismo, popping, mano a mano, acrobalance, electric boogie. In più attesissimi gli spettacoli di danza gipsy, Bollywood, gitana, tribale, ventre, Ats con le Ali di Iside e il gruppo Arabian Nights Project.