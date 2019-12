Fetish, bondage e trasgressione. Il Ritual compie 20 anni: festa da pazzi

Fetish e bondage, party da brivido. Il Ritual The Club compie 20 anni e festeggia come solo i veri pazzi sanno fare, ovvero con una mega festa degna del tempio romando della trasgressione.

Artisti, performers e djs si preparano ad una delle notti più pazza dell'anno, dove osare e trasgredire sono le parole d'ordine della serata: la festa dei 20 anni del Ritual The Club.

Il Ritual ha dato l'appuntamento ai suoi seguaci venerdì 6 dicembre alle ore 23 fino alle 5 del mattiino all'Alibi di Testaccio (via Monte Testaccio, 44). Dress code obbligatorio per la serata: vietate camicie, t-shirts, jeans, sneakers e ogni qualsiasi tipo di vestito casual, si entra solo se in latex, PVC e lingerie oppure se vestiti da militare, medico, drag queen/king, burlesque e cosplay hot. Il Ritual ci tiene a precisare che un semplice total black non è un outfit fetish.

Per una maggiore trasgressione, è vietato l'ingresso anche con cellulari e videocamere perché quello che succede dentro alle serate del Ritual, resta dentro le serate del Ritual.