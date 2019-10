Fetish da brivido e apocalisse zombi: Halloween al Ritual è super trasgressivo

Fetish party da brivido e apocalisse zombi, al Ritual c'è la festa di Halloween più trasgressiva del mondo. Vietati jeans, t-shirts, camicie e tutti gli outfit casual: si entra solo in latex, lingerie, drag queen o cospley hot.

“La fine del mondo è vicina. L'umanità sta correndo verso l'estinzione. I sopravvissuti balleranno con la morte al Ritual nell'ultima notte sul pianeta Terra”. Questo lo slogan della classica festa di Halloween del Ritual The Club, il più grande evento dell'anno. Ospiti della serata di giovedì 31 ottobre, direttamente dal Regno Unito, i dj Parma Ham e Blackdeath1334.

Dress code obbligatorio per la serata: vietati camicie, t-shirts, jeans, sneakers e ogni qualsiasi tipo di vestito casual, si entra solo se in latex, PVC e lingerie oppure se vestiti da militare, medico, drag queen/king, burlesque cosplay hot o vestito horror. Un semplice total black non è un outfit fetish.

Per una maggiore trasgressione, vietato l'ingresso anche con cellulari e videocamere. La festa più trasgressiva di Halloween è in Via degli Argonauti, 16.