Fiamme al cantiere navale della Magliana: nube tossica all'Eur

Nuovo allarme incedi nella Capitale: brucia il cantiere navale Barracuda in via del Cappellaccio alla Magliana.

Si è alzata una nube tossica dal rogo divampato al cantiere navale. Ad alimentare le fiamme alcuni bidoni di acetone presenti nella struttura, che hanno provocato una nuvola di fumo nero e denso che si è propagato nella zona. I Vigili del Fuoco hanno evacuato il cantiere, dov'erano presenti alcune persone e dei cani. La via antistante è rimasta chiusa per alcune ore in via precauzionale e per permettere ai mezzi di soccorso di raggiungere il palazzo.

All'Eur hanno preso fuoco alcune sterpaglie, la cui combustione ha creato un rogo di grandi dimensioni.