Fiamme in Prati, bruciano 3 auto e 13 moto in sosta: quartiere invaso dal fumo

Quartiere Prati invaso dal fumo nero: in fiamme 13 motorini e 3 auto a via Monte Zebio. A generare l'incendio, secondo quanto si apprende, il cortocircuito di un veicolo parcheggiato nella via.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la Polizia di Stato. Ad amplificare le fiamme sono stati i rami degli alberi dividono in due la carreggiata della via. Non si registrano feriti.

Successivamente, via Monte Zebio è stata chiusa al traffico dalla Polizia locale di Roma Capitale. Le forze dell'ordine presenti sul posto hanno rintracciato i proprietari di tutti i veicoli, tra cui anche quello dal quale si sono propagate le fiamme.