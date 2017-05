Finale Tim Cup, festa allo Stadio Olimpico: Lodovica Comello canterà l'inno

Festa allo Stadio Olimpico per la finale di Tim Cup, Ludovica Comello canterà l'inno di Mameli. Presente durante la gara Lazio-Juventus anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Tante iniziative per la Finale di mercoledì 17 maggio, come “Bimbi in Campo”. Che darà la possibilità a 27 bambini di partecipare al cerimoniale d’ingresso delle due finaliste, Lazio e Juventus. Prima dell’entrata in campo delle due squadre la giovane cantante Lodovica Comello si esibirà nel suo ultimo singolo 50 Shades of Colours e intonerà l’inno di Mameli, con le due formazioni e gli ufficiali di gara allineati sul terreno di gioco. Nel pre-gara della Finale due squadre della “Junior TIM Cup – Il Calcio negli Oratori”, il torneo giovanile di calcio a 7 sostenuto da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano, scenderanno in campo per giocare un’amichevole in rappresentanza delle 16 squadre finaliste del torneo. I ragazzi consegneranno la fascia da capitano a Marcelo Salas, ambassador della Finale TIM Cup.

La maglia della Junior TIM Cup 2016/2017, “1 di noi”, autografata dagli ambasciatori della Serie A TIM nel corso dei loro incontri con i ragazzi degli oratori di tutta Italia, sarà esposta allo Stadio Olimpico il giorno della Finale. Le finali del torneo sportivo Junior TIM Cup, giunto alla sua V edizione, saranno disputate il 1° giugno sempre allo Stadio Olimpico di Roma. Inoltre, a Piazza San Silvestro, a partire dalle ore 10, sarà allestito il “TIM Cup Village”, un villaggio di animazione e intrattenimento, dove gli appassionati potranno, tra l’altro, farsi fotografare accanto al trofeo in palio, prima della partita serale.