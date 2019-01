Fine dell'incubo per Fausto Brizzi: archiviate le accuse di violenza sessuale

Archiviate le accuse di violenza sessuale: Fausto Brizzi non ha molestato le tre donne che lo avevano accusato.

La decisione del Gip di Roma Arturi, che ha rigettato l'opposizione delle persone offese, mette fine ad un caso senza fine scatenatosi sul regista romano. " Si chiude così definitvamente - commenta Antonio Marino, legale del regista - la vicenda relativa allo scandalo delle molestie apertasi con i servizi delle Iene". Fausto Brizzi era stato processato a seguito delle denunce presentate da tre donne per tre presunti episodi di molestie, avvenuti nel 2014, 2015 e 2017. Seconde le tre donne, Brizzi le aveva invitate nel suo loft per un provino e poi le avrebbe obbligate a subire atti sessuali.

La Procura di Roma aveva in tal senso, già dal luglio scorso, chiesto l'archiviazione delle accuse per molesti sessuale, in quanto per i Pm "il fatto non sussiste".