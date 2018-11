Finti tecnici minacciano e pestano a sangue un anziano per bottino da 90 euro

Finti tecnici del gas entrano in casa di un anziano, minacciandolo e picchiandolo a sangue per un "bottino" di soli 90 euro. Orrore in stile Arancia Meccanica contro un 79enne per pochi soldi.

E' accaduto in zona Ostiense, in via Santuario Regina degli Apostoli, dove i due uomini si sono prima fatti aprire dall'anziana vittima con l'inganno, poi lo hanno colpito in faccia con diversi pugni. L'uomo è stato immobilizzato e minacciato con un cacciavite, puntato in gola per farsi consegnare gioielli e contanti. La vittima, medicata in ospedale, è stata giudicata guaribile in quattordici giorni per traumi al volto.

Una truffa che i due romani, un 48enne un 27enne, stavano per commettere in casa di un'altra anziana. Fortunatamente, a fermare i due rapinatori sono stati due poliziotti liberi dal servizio. Sul posto, in seguito, sono intervenuti i poliziotti delle volanti e dei commissariati Esposizione e Tor Carbone.