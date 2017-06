Finto avvocato truffa 92enne: 2500 euro per liberare il figlio mai arrestato

Un napoletano di 47 anni ha truffato un'anziana fingendosi avvocato e promettendole di liberare il figlio in arresto per un incidente.

L'uomo l'aveva contattata telefonicamente dicendole che servivano 2500 euro per far rilasciare il figlio, che in realtà non era affatto finito nei guai. La donna gli aveva comunicato che in casa aveva appena 850 ma che era disposta a consegnarglieli immediatamente come acconto. La polizia ha notato che l'individuo era entrato in tutta fretta dal portone di un palazzo, uscendone immediatamente e lo ha fermato per un controllo. Il 47enne è stato trovato in possesso di 870 in contanti che si era appena fatto consegnare dall'anziana, pronto a ripartire per Napoli con un treno. Adesso si trova in stato di fermo con l'accusa di truffa aggravata.